Motorola G71, che sconto: risparmi 70€ per questo smartphone dual SIM

Il Motorola G71 è uno smartphone con Android 11 davvero completo di tutto: tripla fotocamera da 50 megapixel, connettività 5G, splendido display OLED FHD+, batteria da 5000mAh, dual SIM e cover inclusa. Grazie a questo sconto eccezionale di Amazon lo paghi solo 269,90€, risparmiando ben 70€ sul prezzo di listino.

Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato Prime. Puoi anche scegliere di pagarlo in piccole comode rate grazie al finanziamento Cofidis, da selezionare al momento del checkout.

Motorola G71: tutto quello che ti serve da uno smartphone Android ad un prezzo imperdibile

Ti abbiamo dato già un assaggio delle incredibili caratteristiche di questo smartphone, ma adesso andiamo più in profondità. Il comparto fotocamere è formato da una tripletta di sensori dominata da un obiettivo principale da 50 megapixel, con funzioni da ultra-grandangolo. Hai modo di catturare scatti perfetti in qualsiasi condizione di luminosità e da qualsiasi angolazione.

Foto a cui viene resa grazia dallo straordinario display di tipo OLED FH+, che si presenta con colori intensi e luminosi per un pannello da 6.5 pollici con cornici ultrasottili. Non temere per le prestazioni: il processore Qualcomm Snapdragon 695 ti assicura performance al top della categoria, a cui si affianca una connettività 5G ultraveloce, perfetta per scaricare i tuoi show preferiti in pochi secondi e condividere video in streaming senza rallentamenti.

Grazie alla memoria da 6/128GB hai abbastanza spazio per i tuoi contenuti, che potrai comunque espandere con schede microSD. Da non dimenticare inoltre la batteria da 5000mAh: hai una autonomia di lunga durata con Turbo Power da 30W, che ti permette di utilizzare il telefono per 30 ore con una sola carica.

Insomma, se vuoi cambiare telefono senza spendere troppo, Motorola G71 è quello che fa per te. Lo paghi solo 269,90€ con cover inclusa e già domani avrai a casa il tuo nuovo splendente e velocissimo smartphone Android 11.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.