MOTOROLA g85 5G a meno di 200€ è uno smartphone che ammalia

Uno smartphone da usare tutti i giorni con una potenza che lascia a bocca aperta. MOTOROLA g85 5G è un prodotto di tutto rispetto, dal prezzo compresso ma dalle prestazioni che non deludono sotto nessun punto di vista. Se vuoi un prodotto con Android, display spaziale e velocità allora non perdere neanche un secondo. Collegati al volo in pagina per acquistarlo. Puoi farlo tuo a soli 195,13€ su Amazon con uno sconto del 41% ora disponibile, puoi pagare anche con le 5 rate senza interessi.

MOTOROLA g85 5G, lo smartphone che stupisce chiunque

Bello e rifinito nei minimi particolari. Ha un display grande ma si usa con una sola mano senza problemi. In più è così slim da pesare pochissimo ed essere curato sotto tutti i punti di vista. MOTOROLA g85 5G è uno smartphone che non tutti prendono in considerazione, ma lasciati stupire dalle sue funzionalità.

Partiamo con uno schermo pOLED da 6,67″ con colori brillanti e risoluzione Full HD+. Non solo cogli ogni dettagli nel massimo della qualità ma con il refresh rate fissato a 120Hz, streaming e gaming mobile sono all’ordine del giorno. La fluidità su questo schermo diventa ineccepibile.

A supportare ogni gesto c’è un ottimo processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 che viene abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria. Hai spazio da vendere per scaricare qualsiasi app dallo store oppure avere un album di fotografie per ogni momento speciale. Perché sì, anche il comparto fotografico è speciale con una doppia camera da 50MP che cattura qualunque dettaglio al meglio, sia di giorno che di notte.

Altre caratteristiche dello smartphone sono la batteria che ti porta al giorno dopo, DUAL SIM e supporto al 5G per connessioni velocissime. Arriva con Android 14 montato.

A soli 195,13€ su Amazon, MOTOROLA g85 5G è lo smartphone da acquistare con un solo click. Approfitta dello sconto del 41% e completa l’acquisto al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.