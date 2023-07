Motorola moto E22 a MENO DI 100 EURO su eBay, sconto del 43%!

Quando si parla di smartphone il mercato propone una vastità di modelli a prezzi competitivi, ma trovare quello che soddisfa le nostre necessità non è così semplice. A volte è lo sconto a decidere per noi: magari recentemente sei stato attirato dalla offerta Amazon su iPhone 14, proposto al prezzo più basso di sempre registrato nella medesima piattaforma di e-commerce. Se però stai cercando un telefono low-cost, certamente non si tratta della promozione giusta per te. Ecco, dunque, che su eBay puoi acquistare Motorola moto E22 a meno di 100 euro grazie a uno sconto del 43%.

Motorola moto E22 a un prezzo fenomenale su eBay

L’offerta in questione riguarda il Motorola moto E22 con 3 GB di RAM e 32 GB di archiviazione interna espandibile con microSD. Non si tratta di un portento, ma è il compromesso del prezzo basso. Sotto la scocca si trova il chipset MediaTek Helio G37 da 2,3 GHz di frequenza di clock massima, accompagnato dalla batteria da 4.020 mAh con ricarica a 10W.

Esternamente si notano il pannello IPS LCD da 6,5 pollici HD+ con refresh rate massimo di 90Hz, e notch a goccia che ospita la singola fotocamera anteriore da 5 megapixel. Posteriormente figurano due sensori, rispettivamente da 16 MP e da 2 MP.

Il prezzo? Solitamente il Motorola moto E22 costa 149 euro di listino ma, grazie al rivenditore italiano e a eBay, in queste ore potrai acquistarlo a 84,90 euro per uno sconto di esattamente 64,10 euro. Attento, però, all’esaurimento delle scorte: il venditore, infatti, segnala la disponibilità di “più di 10 unità”, il che molto probabilmente significa che il magazzino è quasi vuoto. La spedizione è gratuita e garantita in tre giorni, mentre il pagamento va completato con PayPal o carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.