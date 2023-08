Motorola moto Edge 30 Fusion: SHOCK AMAZON con il 40% di sconto

Lo smartphone Motorola moto Edge 30 Fusion, un gioiello tecnologico che offre prestazioni eccezionali e funzionalità all’avanguardia, è ora disponibile con uno sconto del 40%.

Su Amazon, puoi acquistarlo a soli 409 euro invece del prezzo originale di 679,90 euro. Questa offerta imperdibile ti offre la possibilità di possedere uno smartphone di alta qualità a un prezzo straordinario.

Motorola moto Edge 30 Fusion in offerta

Partendo dalla tripla fotocamera da 50 MP, questo sensore non solo cattura immagini nitide e dettagliate, ma ti permette anche di sperimentare una versatilità senza precedenti. L’ultra-grandangolo ti consente di catturare panorami mozzafiato, mentre la Macro Vision ti avvicina a dettagli incredibili. Inoltre, la messa a fuoco istantanea all-pixel garantisce che ogni scatto sia nitido e preciso.

Il display è un altro aspetto eccezionale di questo smartphone. Lo straordinario pannello Curved OLED da 6,5″ offre una risoluzione FullHD+ HDR10+, garantendo colori intensi e luminosi per i tuoi contenuti preferiti. Ma la vera sorpresa è la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, la più rapida disponibile per uno smartphone. Questo significa un’esperienza di utilizzo ultra fluida e senza interruzioni, sia che tu stia navigando, giocando o guardando video.

La connettività 5G ultraveloce è un altro punto di forza di questo dispositivo. Il processore Qualcomm Snapdragon 888+ ottimizzato per la velocità 5G ti offre prestazioni eccezionali e ti permette di scaricare film e contenuti in pochi secondi. Questo significa che non dovrai più preoccuparti delle interruzioni durante lo streaming o delle lunghe attese per il download.

La batteria da 4400 mAh di Motorola moto Edge 30 Fusion ti offre una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il tuo smartphone per lunghe sessioni senza doverti preoccupare della ricarica. E quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti offre oltre il 50% di carica in soli 15 minuti. Questo significa meno tempo di attesa e più tempo per goderti il tuo smartphone.

Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza per tutti i tuoi contenuti, applicazioni e file. Non dovrai più preoccuparti di rimuovere le vecchie app o eliminare foto per liberare spazio. Avrai tutto ciò che ti serve a portata di mano.

Se stai cercando uno smartphone di alta qualità a un prezzo incredibile, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta su Amazon. Il Motorola moto Edge 30 Fusion ti offre prestazioni straordinarie, un display eccezionale, una fotocamera versatile e tanto altro, il tutto a un prezzo scontato del 40%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.