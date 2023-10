Motorola Moto Edge 30 Neo: display OLED, 64MP e 4020mAh con il 44% di sconto

Ti segnaliamo l’offerta su uno smartphone capace di combinare un display straordinario, una fotocamera potente e una batteria affidabile.

Parliamo diMotorola Moto Edge 30 Neo che, grazie ad uno sconto del 44% su Amazon, ora puoi ottenere per soli 239 euro invece di 429. Questa è un’opportunità unica che non puoi permetterti di perdere.

Motorola Moto Edge 30 Neo: rimarrai a bocca aperta

Il Moto Edge 30 Neo sfoggia un display OLED FullHD+ HDR10+ da 6,5 pollici che ti stupirà con la sua nitidezza e i colori vividi. Questo display offre una delle frequenze di aggiornamento più veloci sul mercato, 120 Hz, il che significa che tutto ciò che visualizzi sarà incredibilmente fluido e reattivo. Potrai goderti film, giochi e contenuti multimediali con un realismo mozzafiato.

Se sei un appassionato di fotografia, il Motorola Moto Edge 30 Neo non ti deluderà. La sua doppia fotocamera posteriore da 64 MP è in grado di catturare immagini sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

La stabilizzazione ottica assicura che le tue foto siano sempre nitide, mentre la modalità Ultra Grandangolo è perfetta per scattare panoramiche mozzafiato. Con la Macro Vision e la messa a fuoco istantanea all-pixel, puoi sbizzarrirti con la tua creatività fotografica. E non dimentichiamoci della fotocamera frontale da 32 MP, ideale per selfie perfetti.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695 ottimizzato per il 5G, il Moto Edge 30 Neo offre prestazioni straordinarie. Scarica film, giochi e file in pochi secondi, naviga in modo fluido sul web e goditi tutto ciò che lo streaming ad alta velocità ha da offrire. Con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, hai spazio e potenza a sufficienza per tutte le tue esigenze.

Il Moto Edge 30 Neo è dotato di una batteria da 4020 mAh che offre giorni di autonomia con un uso moderato. E quando è il momento di ricaricare, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt ti permette di recuperare energia in pochi minuti, in modo da poter continuare a usare il tuo smartphone senza interruzioni.

Questo incredibile affare su Amazon ti consente di ottenere il Motorola Moto Edge 30 Neo a un prezzo che non credevi possibile. Con il suo display mozzafiato, fotocamera potente, velocità 5G e autonomia eccezionale, è il compagno ideale per chiunque abbia bisogno di prestazioni di alto livello. Non perdere l’opportunità di portare a casa questo straordinario smartphone a soli 239 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.