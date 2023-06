Motorola Moto Edge 30 Neo: lo sconto Amazon è davvero strepitoso (-39%)

Se stai cercando uno smartphone compatto, leggero, bello e potente, non puoi lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: Motorola Moto Edge 30 Neo è disponibile su Amazon a soli 263,42 euro invece di 429,90, con uno sconto del 39%.

Motorola moto Edge 30 Neo: di tutto e anche di più

Questo cellulare ha tutto quello che ti serve per goderti al meglio le tue attività preferite: un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che ti regala immagini fluide, nitide e brillanti; un processore Snapdragon 695 a 6 nanometri con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, che ti garantisce prestazioni elevate e un’ottima autonomia grazie alla batteria da 4020 mAh con ricarica rapida da 68 W.

Per le foto puoi contare su una fotocamera posteriore da 64 MP con sensore principale, grandangolare e macro, che ti permette di scattare foto e video di qualità in ogni condizione di luce e su una fotocamera frontale da 32 MP integrata nel foro del display, che ti offre selfie perfetti e videochiamate nitide. E poi, lato software, ecco il sistema operativo Android 12 aggiornabile e personalizzabile con le funzioni esclusive di Motorola, come i gesti Moto Actions e le schermate Moto Display.

Motorola Moto Edge 30 Neo è infine uno smartphone dal design elegante e raffinato, disponibile in quattro colorazioni originali. La scocca è realizzata in plastica satinata e lucida, resistente agli spruzzi e alla polvere, con un modulo fotocamera rettangolare sporgente sul retro e un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato destro.

Non perdere tempo: approfitta subito di questa offerta incredibile e acquista Motorola Moto Edge 30 Neo su Amazon a soli 263,42 euro invece di 429,90. Ti assicurerai uno smartphone di qualità a un prezzo imbattibile, con la garanzia e il servizio di Amazon. Affrettati: lo sconto è limitato nel tempo e le scorte sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.