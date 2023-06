Motorola moto edge 30 Neo: sconto BOMBA su Amazon (-35%)

Il Motorola moto edge 30 Neo è uno smartphone 5G con display OLED da 120 Hz, una tripla fotocamera da 64 MP e una batteria da 4020 mAh con ricarica rapida da 68 Watt che oggi puoi avere con una promozione imperdibile su Amazon: è disponibile infatti a soli 279 euro invece di 429,90 euro, con uno sconto del 35%.

Motorola moto edge 30 Neo in offerta: scopri la scheda tecnica

Motorola moto edge 30 Neo è uno smartphone di fascia media che offre prestazioni elevate grazie al processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G. Ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Il display è un OLED FullHD+ HDR10+ da 6,2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una fluidità e una qualità delle immagini eccezionali.

La fotocamera posteriore è composta da tre sensori: il principale da 64 MP con stabilizzazione ottica, l’ultra-grandangolo da 8 MP e il Macro Vision da 2 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP e permette di scattare selfie perfetti. Il Motorola moto edge 30 Neo supporta anche la funzionalità Ready For, che consente di connettere lo smartphone in modalità wireless a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del telefono su un grande schermo.

La batteria è da 4020 mAh e supporta la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, che permette di ottenere giorni di autonomia in pochi minuti. Lo smartphone è dotato anche di una cover inclusa nella confezione e gira su Android 12, l’ultima versione del sistema operativo di Google.



