Motorola Moto Edge 40 5G in SUPER sconto del 42%

Nella corsa all’innovazione tecnologica, il Motorola Moto Edge 40 5G si distingue non solo per le prestazioni, ma anche per il suo rapporto qualità-prezzo. Attualmente infatti puoi acquistarlo a soli 289€ su eBay con uno sconto del 42%.

Motorola Moto Edge 40 5G, un display di altissimo livello

Il Motorola Moto Edge 40 5G ha un design elegante e specifiche tecniche avanzate. Al centro del dispositivo c’è il processore Dimensity 8020 di ottima fattura, che garantisce prestazioni superiori e fluidità ottima sia nel multitasking che nei giochi più impegnativi.

Le velocità di connessione 5G rendono assoluta la tua esperienza di navigazione, con download ed upload più veloci e reattivi. Lo schermo del Motorola Moto Edge 40 è davvero uno spettacolo visivo. Il display OLED da 6,7 ​​pollici e la risoluzione Full HD+ fornisce infatti immagini nitide e colori vivaci. L’elevata frequenza di aggiornamento migliora ulteriormente l’esperienza visiva garantendo fluidità, fondamentale soprattutto per gli utenti maggiormente appassionati al gaming mobile.

Anche la fotocamera è un punto di forza di questo smartphone. Un sistema a doppio sensore con quello principale da 50 MP che consente di scattare foto e video di alta qualità e catturare ogni dettaglio con precisione. Infine, la batteria da ben 4400 mAh garantisce grande autonomia e consente di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata.

Non perdere l’occasione di aggiudicarti il ​​Motorola Moto Edge 40 5G a soli 289€ grazie al super sconto del 42% attivo su eBay. Questo dispositivo non solo offre le ultime innovazioni in termini di prestazioni e design, ma anche ad un prezzo molto competitivo. A supporto a tutto ciò abbiamo inoltre ben 8 GB di RAM, perfetti per un’esperienza sempre sul pezzo, e ben 256 GB di memoria interna, ideali per chi ama scaricare molte applicazioni e soprattutto per gli appassionati di fotografica.

