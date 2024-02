Motorola Moto Edge 40 a prezzo IRRISORIO con 256GB di memoria e 5G

Uno smartphone che va preso al volo. Con uno sconto che davvero fa collassare il prezzo iniziale, Motorola Moto Edge 40 è il best buy del giorno e se sei furbo, non te lo fai scappare. 256 GB di memoria al suo interno, tanto ma tanto potenziale e soprattutto un’estetica che viene curata nei minimi dettagli.

Pensa che su eBay si sta registrano il tuo affare. Collegati al volo per approfittare del 44% di sconto e pagarlo soltanto 278€, non hai un minuto da perdere.

Venditore affidabile, spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Motorola Moto Edge 40 è lo smartphone che ti lascia a bocca aperta

È bello ma è anche potente: in mano ti regala un feeling premium e appena lo utilizzi, beh, non ti può che stupire con tutta la forza che ha. Motorola Moto Edge 40 è uno smartphone che molte volte non viene preso in considerazione ma lasciati dire che è il tuo giorno fortunato.

Pensa che monta un display super ampio Infinty dalla risoluzione avanzata per farti godere applicazioni, social, streaming e gaming mobile come mai prima d’ora. Tutto questo viene garantito non solo dal processore MediaTek ma anche dalla RAM e dalla memoria che monta. Come ti dicevo, hai 256 GB da occupare in qualunque modo tu voglia.

Tanto potenziale anche nell’apparato fotografico con obiettivi frontali e posteriori che sfidano l’alta risoluzione del cinema per farti immortalare ricordi e scatti come un vero professionista.

E se tutto questo non ti basta allora sappi che è Dual SIM, supporta la connettività 5G e c’è la ricarica da 68W.

Cosa aspetti? Collegati al volo su eBay per poter acquistare il tuo Moto Edge 40 a soli 278€ con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.