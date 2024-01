Motorola Moto Edge 40 protagonista di uno SCONTO FOLLE (-220€)

Il punto di forza dell’Edge 40 risiede nel suo display da 6,55 pollici, che offre una risoluzione di 2400×1080 pixel e una luminosità di 500 nits, garantendo un’esperienza visiva eccellente per attività come guardare video, giocare e navigare sul web.

Il processore Snapdragon 8 Gen 1, integrato nell’Edge 40, assicura prestazioni fluide e reattive, anche durante l’utilizzo di applicazioni impegnative. Con una memoria RAM da 8GB e 256GB di memoria interna, il dispositivo offre un’esperienza di utilizzo fluida e senza ritardi.

La fotocamera principale da 50 megapixel è in grado di catturare immagini nitide e dettagliate sia in condizioni di luce diurna che in quelle di scarsa luminosità. Ulteriori funzionalità includono una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel per scatti panoramici mozzafiato e una fotocamera macro da 2 megapixel per dettagli ravvicinati.

Il design sottile e compatto dell’Edge 40, con uno spessore di soli 7,6 mm, lo rende non solo esteticamente gradevole ma anche pratico, facilitando il trasporto e l’impugnatura. Oltre alle caratteristiche principali già menzionate, abbiamo un sensore di impronte digitali laterale, sblocco con il volto AI, certificazione IP52 per la resistenza all’acqua e alla polvere, connettività 5G e Wi-Fi e supporto per NFC, offrendo una gamma completa di funzionalità che soddisfano le esigenze degli utenti moderni.