 Motorola moto g05 a 70 euro: prezzo stracciato su Amazon
Inserisci questo codice promozionale (IT15Y) e allunga le mani sullo smartphone Motorola moto g05 al prezzo più conveniente di sempre.
Tecnologia Mobile
Il doppio sconto di oggi che porta Motorola moto g05 al prezzo stracciato di soli 70 euro è un affare da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo smartphone economico. Il merito è della promozione messa in campo da Amazon per celebrare i suoi 15 anni di attività in Italia. La colorazione è Forest Green. Tra i punti di forza c’è la scocca con rivestimento realizzato in morbido materiale premium vegano e finitura idrorepellente.

L’offerta di Amazon sullo smartphone Motorola

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play (e a tutti gli altri servizi Google) per il download delle applicazioni. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del telefono per altri dettagli.

  • Display HD+ da 6,67 pollici, fino a 1.000 nit, refresh da 90 Hz, Gorilla Glass 3;
  • processore MediaTek Helio G81 Extreme;
  • 4 GB di RAM (12 GB con la modalità estesa);
  • 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD);
  • fotocamera principale da 50 megapixel potenziata dall’AI;
  • moduli Wi-Fi e Bluetooth, chip NFC per i pagamenti in mobilità, GPS;
  • altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e jack audio da 3,5 mm;
  • batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida.

Il design e le caratteristiche dello smartphone Motorola moto g05

Al prezzo di soli 70 euro, Motorola moto g05 è un affare da cogliere al volo. Approfitta del doppio sconto sullo smartphone digitando il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento.

Motorola moto g05 (4/128GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.67″ HD+ 90Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Helio G81, Android 15), Forest Green

Per il quindicesimo anniversario di Amazon.it, l’e-commerce mette a disposizione molte offerte speciali. Puoi trovare una scelta curata delle promozioni che interessano tutte le categorie: dagli articoli per la casa al gaming, dall’elettronica all’informatica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 set 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
2 set 2025
