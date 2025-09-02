Motorola moto g05 a 70 euro: prezzo stracciato su Amazon

Il doppio sconto di oggi che porta Motorola moto g05 al prezzo stracciato di soli 70 euro è un affare da cogliere al volo se stai cercando il tuo nuovo smartphone economico. Il merito è della promozione messa in campo da Amazon per celebrare i suoi 15 anni di attività in Italia. La colorazione è Forest Green. Tra i punti di forza c’è la scocca con rivestimento realizzato in morbido materiale premium vegano e finitura idrorepellente.

L’offerta di Amazon sullo smartphone Motorola

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play (e a tutti gli altri servizi Google) per il download delle applicazioni. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti, rimandando alla scheda del telefono per altri dettagli.

Display HD+ da 6,67 pollici, fino a 1.000 nit, refresh da 90 Hz, Gorilla Glass 3;

processore MediaTek Helio G81 Extreme;

4 GB di RAM (12 GB con la modalità estesa);

64 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD);

fotocamera principale da 50 megapixel potenziata dall’AI;

moduli Wi-Fi e Bluetooth, chip NFC per i pagamenti in mobilità, GPS;

altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos e jack audio da 3,5 mm;

batteria da 5.200 mAh con ricarica rapida.

Al prezzo di soli 70 euro, Motorola moto g05 è un affare da cogliere al volo. Approfitta del doppio sconto sullo smartphone digitando il codice IT15Y nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di effettuare il pagamento.

Per il quindicesimo anniversario di Amazon.it, l’e-commerce mette a disposizione molte offerte speciali. Puoi trovare una scelta curata delle promozioni che interessano tutte le categorie: dagli articoli per la casa al gaming, dall’elettronica all’informatica.