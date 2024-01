Motorola moto g13 in sconto a METÀ prezzo per meno di 100€

La super offerta di oggi coinvolge lo smartphone Motorola moto g13, un dispositivo per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo e che ora è disponibile ad un prezzo imbattibile: solo 98€ grazie ad uno sconto del 48% attivo su eBay. Questa offerta rappresenta una chance eccezionale per chiunque desideri unire qualità e convenienza.

Motorola moto g13, a questo prezzo non si può chiedere di più

Il moto g13 si presenta in colorazione Matt Charcoal. Il cuore pulsante del dispositivo è il suo processore Helio G85, che garantisce buone prestazioni, ottimizzando l’esperienza utente sia nella navigazione quotidiana sia nello streaming di contenuti.

Il display del Motorola è un pannello da ben 6,5″, con tecnologica IPS LCD ed una frequenza di aggiornamento da 90 Hz, ideale per del gaming in cloud. La fotocamera, con il sensore principale da 50 MP, permette di scattare delle buone foto, nonostante la fascia di prezzo, e di registrare video in Full HD a 30 fps.

La batteria a lunga durata è forse il vero punto di forza del moto g13. Questa caratteristica consente di utilizzare il dispositivo per un’intera giornata senza preoccuparsi di ricariche frequenti, grazie alla capienza da 5000 mAh, rendendolo un compagno affidabile per ogni attività. L’interfaccia utente, intuitiva e personalizzabile, permette a qualsiasi utente ad adattarsi velocemente.

Questa offerta unica per il Motorola moto g13 a soli 98€ è un’opportunità da non perdere. Con uno sconto del 48%, è possibile portarsi a casa uno smartphone con un’ottima qualità generale, al minor prezzo possibile. Non lasciarti sfuggire la chance di aggiudicarti per meno di 100€, un dispositivo con l’affidabilità dell’azienda Motorola, ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, una batteria che garantisce ore di utilizzo e soprattutto un ottimo display da 6,5″.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.