Lo smartphone Motorola moto g13 è sceso a 99 euro

Perfetto per ogni attività, dalle telefonate allo streaming video, fino ai giochi, Motorola moto g13 è lo smartphone protagonista oggi si uno sconto a soli 99 euro in occasione dell’evento Tech Week in corso su eBay. Prima di passare in rassegna le sue caratteristiche e i suoi punti di forza, va sottolineato che non abbiamo modo di sapere quante siano le unità in promozione: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito per non correre il rischio di dover fare i conti con un sold out.

eBay Tech Week: solo 99€ per Motorola moto g13

Il sistema operativo è Android ed è garantito l’accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Ecco le specifiche tecniche integrate: display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel), processore MediaTek Helio G85 con CPU octa core, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, lettore microSD, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera frontale da 8 megapixel, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, altoparlanti stereo Dolby Atmos, jack audio, GPS, NFC, lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida TurboPower. Se vuoi saperne di più, visita la scheda del prodotto.

La promozione in corso permette di comprare lo smartphone Motorola moto g13, nella configurazione hardware appena descritta e nella colorazione Blue Lavander, al prezzo finale di soli 99 euro. Non sappiamo quante siano le unità disponibili: meglio non sfidare la sorte e approfittarne prima di un eventuale sold out.

Lo sconto fa parte della eBay Tech Week, l’evento organizzato dal marketplace che scadrà domani (venerdì 22 ottobre). A proporlo è un negozio italiano della piattaforma che ha già ricevuto oltre 32.000 feedback positivi dai clienti, a testimonianza della sua affidabilità. La spedizione è gratuita e immediata con la consegna a domicilio in pochi giorni.

