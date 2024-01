Motorola moto g14 con ben 128 GB in sconto a SOLI 132,99€

Tra i diversi smartphone di fascia bassa presenti sul mercato in questi giorni, questo particolare modello Motorola ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con uno sconto attivo su Amazon, il moto g14 è infatti acquistabile a soli 132,99€, un prezzo ideale per chi vuole aggiornare il proprio dispositivo spendendo pochissimo.

Motorola moto g14, nella bellissima colorazione Sky Blue

Il Motorola moto g14 arriva con una colorazione Sky Blue, molto elegante ed adatta a tutte le occasioni. Il dispositivo è alimentato da un processore affidabile come il T616 Unisoc, che permette di avere un’esperienza nel complesso abbastanza fluida, nonostante il prezzo estremamente ridotto.

Il display di buona qualità del Motorola moto g14 offre un’ottima esperienza visiva, grazie soprattutto alla grandezza da 6,5″ ed alla tecnologia IPS LCD. Anche il reparto fotografico è di buona qualità, con compressi accettabili. Il sensore principale da 50 MP permette infatti di scattare delle buone foto e di registrare video in Full HD e 30 fps.

La batteria duratura del Motorola moto g14 è forze il maggiore punto di forza. Con una singola carica, è possibile godere di un’intera giornata di utilizzo senza preoccupazioni, questo grazie all’ottimizzazione del software ma soprattutto grazie ai 5000 mAh di capienza. L’interfaccia utente, semplice e personalizzabile, rende l’utilizzo dello smartphone comodo ed adatto a qualsiasi tipo di utente, dagli utilizzatori di Android veterani a nuovi clienti.

Non perdere l’occasione di acquistare il Motorola moto g14 a soli 132,99€, grazie a un ottimo sconto attivo ancora per poco su Amazon. Un dispositivo che combina una buona qualità generale, una batteria duratura, un bel display da 6,5″ ma soprattutto ben 128 GB di memoria interna, ora disponibile ad un prezzo ancora più accessibile. Con questa capienza infatti non si avrà alcun problema nell’archiviare file di grandi dimensioni, come intere serie tv o giochi pesanti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.