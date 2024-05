Motorola Moto G14 in super offerta a 99 euro col Sottocosto Unieuro

Tra le migliori offerte dell’ultimo Sottocosto Unieuro emerge con prepotenza il Motorola Moto G14, in vendita a 99,99 euro invece di 149,99 euro, per effetto di un maxi sconto pari al 33% rispetto al prezzo consigliato. In più è possibile dilazionare la spesa in tre rate a interessi zero da 33,33 euro al mese con Klarna o PayPal.

Il nuovo Moto G14 di Motorola è il classico esempio di un telefono in grado di soddisfare le esigenze del 90% delle persone senza spendere una fortuna, anzi. Schermo sorprendente, ottima autonomia e usabilità quotidiana più che soddisfacente sono i tre elementi chiave di uno dei migliori base di gamma del 2024.

Motorola Moto G14 in offerta a 99 euro sul sito di Unieuro

Uno dei principali punti di forza del Moto G14 è il display, dove Motorola è riuscita a montare un pannello IPS da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ (pari a 1080 x 2400 pixel). Insieme allo schermo, l’altro elemento di tutto rispetto per questo smartphone è l’autonomia: merito di una capacità della batteria da 5.000 mAh, che consente di usare il telefono ben oltre le tradizionali 24 ore.

Lo smartphone di Motorola non delude nemmeno sul fronte dell’esperienza d’uso quotidiana, che alla fine della fiera rappresenta un punto cruciale nel grado di soddisfazione da parte degli utenti. Come la casa alata ci ha ormai abituati da tempo, grazie a un software pulito e leggero unito a un’affidabilità superiore alla media, così come a un’ottima ricezione e qualità della chiamata, da questo punto di vista riesce a fare ancora oggi la differenza.

Il base gamma Motorola Moto G14 è in offerta a soli 99 euro sul sito unieuro.it. L’offerta, che termina il prossimo 11 maggio, prevede la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate a interessi zero da 33,33 euro al mese.