Motorola moto g15 non solo è bello, ma a 160€ è un affarone (Amazon)

Motorola moto g15 è lo smartphone a cui puntare se vuoi spendere poco ma non rinunciare a velocità e qualità. Questo straordinario telefono ha tutto al posto giusto e non solo ti permette di avere app, social e tanto altro ancora a disposizione ma poter fare anche affidamento su un comparto fotografico di ultima generazione. Insomma, vista la Festa delle Offerte di Primavera e lo sconto del 19%, non perdere tempo e aggiungilo al carrello con soli 160,67€.

Spendi poco ma non rinunci alle prestazioni con Motorola moto g15

Il perfetto incontro tra rapporto qualità/prezzo in Motorola moto g15, uno smartphone di ultima generazione con un’estetica curata nei minimi particolari. La colorazione in questione è Iguana Green che non solo offre un tocco di originalità al contesto, ma anche un aspetto materico unico che si traduce in grip sensazionale. Linee moderne, peso leggero e spessore reso millimetrico: in mano è un gioiello.

Con un display da 6,72″ hai una visione bella ampia dei contenuti. Non solo, la risoluzione Full HD è un fiore all’occhiello per goderti non solo social e app varie ma poter anche passare ore in compagnia di contenuti multimediali e del gaming mobile. A supportare ogni tuo gesto trovi un processore MediaTek unito a 8GB di memoria e 256GB di memoria. Il sistema operativo? Naturalmente Android 15. Per ultima ma non per importanza, la doppia fotocamera con obiettivo da 50MP e riduzione dello sfarfallio ti fa diventare un pro di video e scatti.

A soli 160,97€ su Amazon, il Motorola moto g15 è lo smartphone da non farsi scappare. Collegati ora in pagina e con uno sconto del 19% completi l’acquisto potendo pagare anche in 5 rate senza interessi.