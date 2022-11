Motorola Moto G200: taglio del prezzo, risparmi subito 300 euro

La settimana delle offerte Amazon per il Black Friday può permetterti di portarti a casa un nuovo fantastico smartphone ad un prezzo eccezionale. Parliamo di Motorola Moto G200, che puoi pagare adesso solo 299,90 euro, invece dei 599 solitamente richiesti da listino. Con la spedizione Prime inclusa, se lo acquisti adesso lo riceverai a casa già domani.

Motorola Moto G200: che affare su questo smartphone, super offerta per il Black Friday

Motorola Moto G200 è un eccellente smartphone Android con sistema di tripla fotocamera da 108 megapixel con registrazione video in 8K: puoi scattare immagini nitide e dettagliate in ogni condizione e sfruttare differenti modalità, come quella per la Visione Notturna, la Ultra-Grandangolare e la lente Macro.

Il tutto viene risaltato da uno splendido display da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 144 Hz per la massima fluidità possibile: inoltre, grazie alla tecnologia Ready For, puoi collegarti immediatamente alla tua TV o al PC per visualizzare in uno schermo più grande i tuoi contenuti.

Con memoria da 8+128 GB e batteria da 5000mAh che ti assicura fino a due giorni di autonomia con ricarica rapida TurboPower, Motorola Moto G200 è sicuramente una delle occasioni migliori di questa settimana del Black Friday. Approfittane subito per avere uno sconto di 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.