Motorola moto g23 al MINIMO STORICO: risparmi il 35%

Il Motorola moto g23 è disponibile al minimo storico, con uno sconto del 35% subito applicato sul prezzo di listino. Lo pagherai insomma soltanto 156,83 euro invece di 239,90 scoprendo uno smartphone sorprendentemente potente nonostante sia molto economico.

Motorola moto g23: potenza e foto fantastiche a basso costo

La fotocamera del Motorola moto g23 è il vero fiore all’occhiello di questo smartphone. Con una tripla fotocamera principale da 50 MP Quad Pixel, potrai catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione, sia che tu stia scattando di giorno o di notte. Grazie alla modalità Visione Notturna, all’ultra-grandangolare e alla lente Macro, avrai a disposizione strumenti avanzati per scattare foto sempre al top.

La durata della batteria non sarà più un problema grazie alla batteria da 5000 mAh presente nel Motorola moto g23. Potrai godere fino a due giorni di utilizzo senza preoccuparti della ricarica, e quando sarà il momento di ricaricare, potrai farlo velocemente grazie alla ricarica rapida TurboPower da 30W.

Non solo prestazioni e fotocamera, ma anche un display eccezionale: il Motorola moto g23 è dotato di un display da 6.53″ con refresh rate di 90Hz, che ti permetterà di godere al meglio dei tuoi contenuti con una fluidità sorprendente. Inoltre, gli Stereo Speakers Dolby Atmos offrono un suono avvolgente e coinvolgente per un’esperienza multimediale completa.

Il design ultra-sottile dello smartphone, con uno spessore di soli 8 mm, garantisce eleganza e comodità di utilizzo. Sarà un piacere tenere il Motorola moto g23 in mano e portarlo ovunque tu vada.

E non finisce qui: la memoria del Motorola moto g23 è pensata per soddisfare ogni tua esigenza. Con 8 GB di RAM e un’ampia memoria interna da 128 GB, avrai spazio in abbondanza per tutti i tuoi contenuti preferiti. Inoltre, la memoria è espandibile fino a 512 GB tramite microSD, offrendoti ancora più spazio per archiviare foto, video, app e molto altro.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile occasione: acquista ora il Motorola moto g23 su Amazon al prezzo straordinario di 156,83 euro invece di 239,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.