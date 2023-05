Motorola moto g32: oggi è un nuovo minimo storico su Amazon (139€)

Se stai cercando uno smartphone che ti offra ottime prestazioni, una fotocamera di qualità e una batteria duratura, non perdere questa occasione: Motorola Moto G32 è disponibile su Amazon a soli 139,90 euro invece di 229,90 euro, con uno sconto del 39%.

Motorola Moto G32 è uno smartphone di fascia media che non ha nulla da invidiare ai modelli più costosi. Forte del suo processore Snapdragon 680 4G con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile, che ti permette di gestire al meglio le tue app e i tuoi contenuti. Il display è da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, per una visione fluida e nitida.

Motorola Moto g32: il midrange che ti costa come un low cost

La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale da 50 MP che supporta la tecnologia quad pixel per scatti luminosi anche in condizioni di scarsa luce. C’è anche una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP per catturare più dettagli e una fotocamera macro da 2 MP per avvicinarti ai tuoi soggetti. La fotocamera frontale è da 16 MP, anch’essa con tecnologia quad pixel.

La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 30 W, per darti ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Lo smartphone ha anche un design idrorepellente, un lettore di impronte digitali sul retro e il modulo NFC per i pagamenti senza contatto. Inoltre, è aggiornato ad Android 12 e ha accesso facile alle app di Google.

Non lasciarti sfuggire questa offerta: acquista ora Motorola Moto G32 su Amazon a soli 139,90 euro invece di 229,90 euro. Potrai riceverlo a casa in pochi giorni e goderti il tuo nuovo smartphone con tutte le sue funzionalità. Affrettati: le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.