Motorola Moto G42: la batteria dura 2 giorni e lo paghi solo 159€

Oggi Amazon ti permette di acquistare questo fantastico Motorola Moto g42 ad un prezzo molto interessante. A 159 euro puoi fare tuo uno smartphone con display OLED, tripla fotocamera da 50 megapixel e batteria da 5000mAh che ti garantisce un’autonomia fino a 2 giorni. Un’occasione eccezionale da non perdere considerato che con la spedizione Prime lo riceverai a casa subito.

Motorola Moto g42: lo smartphone economico che dura a lungo, veloce e completo

Come detto, il punto forte di questo dispositivo è la sua batteria da 5000mAh pensata per garantirti fino a due giorni completi di utilizzo senza preoccuparti di ricaricarlo. In ogni caso, supporta anche la ricarica rapida grazie al caricatore Turbo Power da 20W così da essere subito pronto a ripartire.

Con processore Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile, Motorola Moto g42 si pregia anche di un fantastico display di tipo OLED da 6.4 pollici Full HD+ e di una tripla fotocamera da 50 megapixel che ti permette di scattare foto nitide, sia da vicino che da lontano, in qualsiasi condizione di luce. Presente anche un sensore ultragrandangolare.

Motorola Moto g42 nasce dunque per soddisfare le esigenze di chi è alla ricerca di un ottimo smartphone senza spendere troppo: questo fa proprio a caso tuo dato che lo acquisti in offerta a soli 159 euro. Non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.