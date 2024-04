Motorola Moto G54 per uno smartphone 256GB che fa FURORE tra le mani

Bello, funzionale e potente. Motorola Moto G54 è uno smartphone che non solo nel quotidiano ti permette di avere tutto a portata di mano, ma anche con richieste un po’ più spinte non si ferma e ti mette i freni. Rifinito nei particolari e con Android 13 montato su, beh, è il prodotto perfetto.

Collegati su eBay dove lo trovi in sconto. Ribasso del 23% alla mano e codice PSPRAPR24 da usarle al carrello per pagarlo soli 143,99€ con un click.

Motorola Moto G54 è lo smartphone ideale per tutti i giorni e non solo

Motorola Moto G54 è un prodotto che troppe volte non viene preso in considerazione. Mentre tu cerchi il tuo futuro smartphone tra i vari modelli triti e ritriti, lui sta fermo nell’angolo ad aspettare che noti le sue scintille. Potente, completo e ideale per tutti i giorni ma anche per togliere qualche sassolino dalla scarpa.

Visto il prezzo non può che essere un best buy. Parti subito con il botto dicendoti che hai sistema Android, processore ultra e 8GB di RAM che vengono abbinati a 256GB di memoria per zero limiti. Scarica la qualunque e apri anche venti applicazioni in background senza rallentamenti.

Con Display FHD+ da 120Hz non solo hai una visione che è di prima qualità con bordi sottili e colori che brillano, ma sblocchi streaming e gaming mobile senza far altro.

Fotocamera che non mancano all’appello sia sul frontale che posteriore con obiettivi in grado di far rabbrividire i fotografi professionali e batteria che ti porta al giorno dopo con una sola carica, veloce per giunta.

Lo smartphone naviga in 5G, è DUAL SIM e la memoria è espandibile con scheda di memoria fino a 1TB.

Motorola Moto G54 che con sconto e codice PSPRAPR24 costa appena 143,99€.

