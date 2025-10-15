 Motorola moto g56 5G 8/256 GB e display 120Hz è scontato del 43% su Amazon
Motorola moto g56 5G 8/256 GB e display 120Hz è scontato del 43% su Amazon
Motorola moto g56 è uno smartphone midrange con sistema operativo Android pronto a sorprenderti: con caratteristiche tecniche all’avanguardia, oggi puoi prenderlo su Amazon in sconto eccezionale a soli 152,90 euro invece di 269: un risparmio eccezionale del 43% rispetto al prezzo di listino.

Considerato il prezzo al quale andrai ad acquistarlo resterai dunque davvero sorpreso, a cominciare dal display FHD+ da 6,72’’ con refresh rate a 120Hz e fino a 1000 nit di luminosità, accompagnato da doppi altoparlanti stereo con amplificazione dei bassi per un’esperienza multimediale coinvolgente anche senza le cuffie.

Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72

Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72″ FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dazzling Blue

152,90269,00€-43%
Uno schermo che esalta anche la fotocamera principale da 50 megapixel con sensore di luce ambientale e tecnologia antisfarfallio e dotata anche di un obiettivo ultra-grandangolare. La fotocamera frontale, per selfie e videochiamate, ha una risoluzione da 32 megapixel.

Il resto della scheda tecnica include il processore MediaTek Dimensity 7060, un octa‑core da 2,6 GH, affiancato da 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24GB) e 256GB di memoria interna (espandibili fino a 2TB con microSD). La batteria da 5200mAh ti permetterà di usarlo tutto il giorno senza problemi e supporta la ricarica a 30W per essere subito pronto a ripartire.

Infine, il sistema operativo è Android 15 con connettività 5G, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il design, certificato IP68, protegge da polvere e schizzi mentre è elegantissima la finitura in PANTONE Dazzling Blue. In offerta a soli 152,90 euro è praticamente regalato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

15 ott 2025

15 ott 2025
