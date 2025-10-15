Motorola moto g56 5G 8/256 GB e display 120Hz è scontato del 43% su Amazon

Motorola moto g56 è uno smartphone midrange con sistema operativo Android pronto a sorprenderti: con caratteristiche tecniche all’avanguardia, oggi puoi prenderlo su Amazon in sconto eccezionale a soli 152,90 euro invece di 269: un risparmio eccezionale del 43% rispetto al prezzo di listino.
Considerato il prezzo al quale andrai ad acquistarlo resterai dunque davvero sorpreso, a cominciare dal display FHD+ da 6,72’’ con refresh rate a 120Hz e fino a 1000 nit di luminosità, accompagnato da doppi altoparlanti stereo con amplificazione dei bassi per un’esperienza multimediale coinvolgente anche senza le cuffie.
Motorola moto g56 5G 8/256GB, Fotocamera 50MP + sensore antisfarfallio, Display 6.72″ FHD+ 120Hz, batteria 5200mAh, MediaTek Dimensity 7060, Android 15, PANTONE Dazzling Blue
Uno schermo che esalta anche la fotocamera principale da 50 megapixel con sensore di luce ambientale e tecnologia antisfarfallio e dotata anche di un obiettivo ultra-grandangolare. La fotocamera frontale, per selfie e videochiamate, ha una risoluzione da 32 megapixel.
Il resto della scheda tecnica include il processore MediaTek Dimensity 7060, un octa‑core da 2,6 GH, affiancato da 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24GB) e 256GB di memoria interna (espandibili fino a 2TB con microSD). La batteria da 5200mAh ti permetterà di usarlo tutto il giorno senza problemi e supporta la ricarica a 30W per essere subito pronto a ripartire.
Infine, il sistema operativo è Android 15 con connettività 5G, Wi‑Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il design, certificato IP68, protegge da polvere e schizzi mentre è elegantissima la finitura in PANTONE Dazzling Blue. In offerta a soli 152,90 euro è praticamente regalato.