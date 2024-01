Motorola moto G84 5G, con 12 GB di RAM in sconto del 28%

Tra i tanti smartphone in offerta, il Motorola moto G84 5G si è affermato come dispositivo di qualità ed è attualmente disponibile con uno sconto del 28% su eBay per soli 217€. Questa è un’opportunità unica per coloro che vogliono un dispositivo con ottime caratteristiche ad un prezzo accessibile.

Motorola moto G84 5G, un tuttofare a basso prezzo

Il Motorola moto G84 5G risalta immediatamente per il suo design elegante e moderno, soprattutto grazie al display con le cornici estremamente ridotte. Questo dispositivo è dotato di un potente processore, lo Snapdragon 695 che garantisce prestazioni di medio-alto livello. Ciò consente di navigare, giocare e gestire le attività quotidiane con incredibile fluidità e velocità. A supporto di ciò è presente un display di ottima qualità.

La risoluzione da ben 1080 x 2400 pixel offre una qualità delle immagini nitida e dettagliata, perfetta per lo streaming video e la visione di film e serie tv. Dotata di un sensore principale da 50 MP, la fotocamera cattura immagini di alta qualità, anche in condizioni di scarsa luce e video a ben 60 fps.

In termini di autonomia, la batteria del Moto G84 5G non delude. Grazie alla sua capienza da 5000 mAh, questo dispositivo è perfetto per le persone che sono sempre in movimento e hanno bisogno di uno smartphone che non debba essere ricaricato frequentemente. L’interfaccia Android è intuitiva e personalizzabile, con numerose funzioni personalizzate che migliorano l’esperienza utente complessiva e rendono lo smartphone più piacevole da utilizzare.

Questa offerta per il Motorola moto G84 5G, attualmente disponibile a soli 217€ con lo sconto del 28% attivo su eBay, è un’occasione da non perdere se cercate un dispositivo di ottima qualità ad un prezzo conveniente. Con questo sconto attivo si può risparmiare infatti fino a 82€.

