Motorola moto g84 5G con tantissima RAM in offerta su eBay

Approfitta di questi giorni di offerte su eBay per San Valentino ed acquista il Motorola moto g84 ad un super prezzo. Utilizzando infatti il coupon SANVALENTINO, puoi portarti a casa questo smartphone a soli 184,29€. Un’offerta ideale per avere contemporaneamente qualità e convenienza in un unico dispositivo.

Motorola moto g84 5G, in offerta nella colorazione più bella

Il Motorola moto g84 5G, grazie al suo design molto pulito e minimale, è perfetto per qualsiasi occasione, soprattutto in questa specifica colorazione, Midnight Blue, elegante e futuristica. La prima caratteristiche che salta all’occhio è il display con cornici molto ridotte, da 6,55″, che offre una risoluzione 1080 x 2400 pixel, ma soprattutto la tecnologia P-OLED ed una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, adatta soprattutto per i videogiocatori.

Sotto allo schermo, il dispositivo nasconde il processore Snapdragon 695, che grazie ai ben 12 GB di RAM rende ogni azione fluida e regala un’esperienza d’utilizzo senza troppi rallentamenti. Con 256 GB di memoria interna, lo smartphone diventa adatto a qualsiasi utilizzo, dal lavorativo al casual. La batteria da 5000mAh garantisce un’autonomia estesa, consentendoti di usare lo smartphone per l’intera giornata con una sola carica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida, si possono ridurre di molto i tempi di attesa.

Il Motorola moto g84 5G vanta anche un buon sistema di fotocamere, con un sensore principale da 50MP che assicura scatti di buona qualità e video in Full HD e ben 60 fps, al contrario quindi di molti smartphone nella stessa fascia di prezzo che garantiscono massimo 30 fps.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di ottenere il Motorola moto g84 5G a soli 184,29€, utilizzando il coupon SANVALENTINO su eBay. Una proposta vantaggiosa per chi desidera un buon smartphone in quasi tutti i settori, con tantissima memoria RAM e spazio di archiviazione, ad un prezzo ancora più scontato.

