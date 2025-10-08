 Motorola moto tag a METÀ PREZZO per la Festa di Prime
Il tracker Bluetooth di Motorola è in sconto del 50% per la Festa delle Offerte Prime su Amazon: non lasciartelo sfuggire a metà prezzo.
Motorola moto tag è in sconto a metà prezzo su Amazon. Attenzione: farà gola a molti e potrebbe andare sold out in fretta. Se sei interessato al tracker Bluetooth, ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito mettendolo nel carrello. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime che terminerà a mezzanotte.

Compra moto tag a -50%

Sconto del 50% per il tracker Motorola moto tag

È il dispositivo che ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti più preziosi e a ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. Compatibile con Android, può essere associato ad esempio alle chiavi di casa o dell’auto, a una valigia, un borsone o uno zaino, così come alla custodia del laptop. Il rispetto della privacy è assicurato dall’impiego di una crittografia avanzata. Lo puoi utilizzare anche come telecomando per scattare foto dalla distanza con lo smartphone e la batteria sostituibile di tipo CR2032 arriva a un anno di autonomia. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

moto tag, il tracker Bluetooth di Motorola

Ti basta l’abbonamento Prime per partecipare all’evento organizzato da Amazon, la Festa delle Offerte Prime. È un appuntamento che l’e-commerce riserva in esclusiva ai suoi clienti, con promozioni in ogni categoria: informatica, elettronica, videogame, fai da te, articoli per la casa e molto altro ancora.

MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Starlight Blue

Compra moto tag a -50%

Tornando a moto tag, in questo momento puoi acquistare il tracker Bluetooth di Motorola al prezzo stracciato di 19,99 euro, la metà rispetto al listino e il più basso di sempre. La colorazione è Starlight Blue. Il merito è dello sconto del 50% applicato in automatico: non servono coupon o codici da inserire.

Pubblicato il 8 ott 2025

8 ott 2025
