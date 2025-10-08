Motorola moto tag a METÀ PREZZO per la Festa di Prime

Motorola moto tag è in sconto a metà prezzo su Amazon. Attenzione: farà gola a molti e potrebbe andare sold out in fretta. Se sei interessato al tracker Bluetooth, ti consigliamo di non perdere tempo e di approfittarne subito mettendolo nel carrello. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime che terminerà a mezzanotte.

Sconto del 50% per il tracker Motorola moto tag

È il dispositivo che ti aiuterà a non perdere i tuoi oggetti più preziosi e a ritrovarli velocemente in caso di smarrimento. Compatibile con Android, può essere associato ad esempio alle chiavi di casa o dell’auto, a una valigia, un borsone o uno zaino, così come alla custodia del laptop. Il rispetto della privacy è assicurato dall’impiego di una crittografia avanzata. Lo puoi utilizzare anche come telecomando per scattare foto dalla distanza con lo smartphone e la batteria sostituibile di tipo CR2032 arriva a un anno di autonomia. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Ti basta l’abbonamento Prime per partecipare all’evento organizzato da Amazon, la Festa delle Offerte Prime. È un appuntamento che l’e-commerce riserva in esclusiva ai suoi clienti, con promozioni in ogni categoria: informatica, elettronica, videogame, fai da te, articoli per la casa e molto altro ancora.

Tornando a moto tag, in questo momento puoi acquistare il tracker Bluetooth di Motorola al prezzo stracciato di 19,99 euro, la metà rispetto al listino e il più basso di sempre. La colorazione è Starlight Blue. Il merito è dello sconto del 50% applicato in automatico: non servono coupon o codici da inserire.