Motorola RAZR 2022: lo smartphone pieghevole con 200 euro di sconto

Motorola RAZR 2022 è uno smartphone pieghevole con sistema operativo Android eccezionale e pensato per chi non vuole scendere a compromessi. Ora, grazie ai nuovi sconti di Amazon, può essere tuo con un risparmio di 200 euro netti sul prezzo di listino.

Con disponibilità immediata e spedizione Prime può essere a casa tua già nella giornata di domani: scoprirai le meraviglie di un dispositivo che ti offre qualità e praticità grazie al suo display flessibile da 6.7 pollici accompagnato da un secondo display esterno per le azioni più immediate.

Motorola RAZR 2022: qualità ed eleganza al tuo servizio

Motorola RAZR 2022 si contraddistingue prima di tutto per il suo fantastico schermo pieghevole FHD+ di tipo pOLED da 6.7 pollici. Brevettato con tecnologia Friction Hinge Zero Gap si piega perfettamente senza lasciare segni, mentre il sottile strato in materiale UTG ne incrementa la resistenza facilitandone l’apertura.

Come detto, sulla parte superiore della scocca trova posto un display esterno Quick View da 2.7 pollici che ti permette di svolgere le normali azioni quotidiane anche a telefono chiuso: puoi scattare selfie, rispondere a messaggi e chiamate, guardare video, ottenere indicazioni stradali e molto altro ancora.

Qui trova posto anche una doppia fotocamera da 50 megapixel con grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS che ti permette di scattare foto nitide in qualsiasi condizione, da vicino e da lontano. Come detto, puoi sfruttarla anche a telefono chiusi per selfie di incredibile qualità.

Il tutto alimentato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+, RAM da 8GB e ampia memoria interna da 256GB. La batteria da 3500 mAh, grazie all’efficienza delle ultime versioni di Android, ti permette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Il caricabatteria TurboPower 33W ti assicura una ricarica rapidissima in pochi minuti.

Difficile non approfittare allora di questa offerta: Motorola RAZR 2022 può essere tuo con 200 euro di sconto, con disponibilità immediata e spedizione Prime. Non fartelo scappare.

