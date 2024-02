Motorola Razr 40 Ultra, il pieghevole in SUPER sconto del 40%

Tra gli smartphone pieghevoli che sempre di più stanno conquistando il mercato di oggi, il Motorola Razr 40 Ultra è uno dei pochi che, grazie alla super offerta attiva oggi, ha un prezzo assolutamente abbordabile. Grazie infatti allo sconto del 40% attivo su Amazon, puoi acquistare questo pieghevole a conchiglia per soli 719,99€. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per chi desidera possedere uno smartphone pieghevole spendendo come per un top di gamma economico.

Motorola Razr 40 Ultra, un pieghevole con due display bellissimi

Il Razr 40 Ultra rivoluziona l’esperienza mobile grazie al suo design pieghevole che comporta la presenza di due schermi. Il display esterno da 3,6″ pOLED, ideale per svolgere qualsiasi azione a telefono chiuso, dalla visione di video, alla navigazione di mappe e tanto altro. Una volta aperto, lo smartphone sfoggia il display principale da 6,9″ pOLED FHD+ con frequenza di aggiornamento da 165 Hz. Questo schermo, come possiamo notare dalle caratteristiche tecniche, è di altissima qualità e regala un’esperienza da top gamma, con un’ottima fluidità e degli ottimo colori.

Sotto i due display, il Razr 40 Ultra nasconde lo Snapdragon 8+ Gen 1, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La connettività 5G assicura velocità di download e navigazione altissime, offrendo così la possibilità di guardare contenuti in streaming da qualsiasi località. La batteria da 3500 mAh è stata progettata per durare un’intera giornata e supporta anche la ricarica rapida TurboPower 33W.

La fotografia posteriore è dotata di due sensori principali da 12 + 13 MP, che permettono di scattare ottime foto, grazie anche al grandangolo ed alla stabilizzazione OIS. La fotocamera frontale da 32MP assicura invece selfie di alta qualità e delle ottime videochiamate.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il pieghevole Motorola Razr 40 Ultra con uno sconto del 40% su Amazon, a soli 719,99€. Una proposta imperdibile per chi vuole immergersi nell’innovazione degli smartphone pieghevoli ad un prezzo estremamente scontato.

