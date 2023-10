Motorola Razr 40 Ultra: SUPER SCONTO sullo smartphone flessibile (-17%)

Motorola Razr 40 Ultra è un dispositivo capace di unire il fascino del design classico e la potenza delle moderne tecnologie. E ora, con uno sconto del 17% su Amazon, puoi possedere questo straordinario smartphone flessibile a soli 999,99 euro invece di 1199. Approfitta di questa incredibile offerta e scopri perché il Razr 40 Ultra è così speciale.

Motorola Razr 40 Ultra: la scheda tecnica

Motorola Razr 40 Ultra è dotato di un display esterno full screen da 3.6 pollici. Non solo è perfetto per svolgere le tue azioni quotidiane senza dover aprire il telefono, ma è anche completamente personalizzabile.

Scatta selfie, rispondi ai messaggi, guarda video e ottieni indicazioni stradali, il tutto a telefono chiuso. Con un display così ampio e funzionale, il Razr 40 Ultra rende la tua vita più comoda e intelligente.

Una volta aperto, il Razr 40 Ultra svela un ampio display flessibile da 6.9 pollici, perfetto per guardare video, navigare sul web e goderti l’intrattenimento in grande stile. Grazie alla tecnologia Tear-Drop, il display si piega senza lasciare segni, mantenendo l’aspetto elegante del telefono. La resistenza è garantita anche grazie al sottile strato in materiale UTG sopra il display.

Il sistema di fotocamere del Razr 40 Ultra è composto da una dual camera da 12+13 MP e una Selfie Cam da 32 MP. Grazie al grandangolo e alla tecnologia di stabilizzazione OIS, puoi scattare foto nitide in qualsiasi condizione. La tecnologia FlexView consente allo smartphone di regolarsi a diverse angolazioni, sfruttando al massimo le fotocamere esterne e interne.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e della connessione 5G ultrarapida, il Razr 40 Ultra è pronto per scaricare i tuoi contenuti preferiti in pochi secondi e per lo streaming senza interruzioni. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per tutti i tuoi file e app.

La batteria da 3500 mAh ti offre un’intera giornata di autonomia, mentre la ricarica rapida TurboPower 33W ti permette di recuperare ore di utilizzo in pochi minuti. Con il sistema Android 13 altamente efficiente, non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria.

Non lasciarti sfuggire questa occasione di possedere il Motorola Razr 40 Ultra a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Acquistalo ora su Amazon e vivi l’esperienza di uno smartphone flessibile che unisce il meglio del passato e del presente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.