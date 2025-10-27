 Motorola Razr 60 Ultra: scende di prezzo il potente smartphone pieghevole (-40%)
Motorola Razr 60 Ultra è lo smartphone pieghevole di fascia da top di gamma pronto a stupirti: dotato di display interno pOLED da 7 pollici, piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Elite e funzioni Moto AI oggi puoi acquistarlo su Amazon con un fantastico 40% di scontoa 779,99 euro invece di 1299. Il telefono è pagabile anche in comode rate a tasso zero.

Acquista Motorola Razr 60 Ultra su Amazon

Display pieghevole Motorola Razr 60

La scheda tecnica di questo gioiellino include un pannello esterno da 4,0 pollici con refresh rate fino a 165 Hz con cui accedere a notifiche, app e funzioni principali senza aprire lo smartphone e un display interno pOLED da 7 pollici Super HD, con supporto Dolby Vision e HDR10+ semplicemente straordinario.

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0

Motorola Razr 60 Ultra con Moto AI (16/512GB, 50+50MP, selfie 50MP, display esterno 4.0″ interno 7″ pOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 4700mAh, 5G, Dual SIM, Android 15) PANTONE Scarab

779,991.299,00€-40%
Vedi l’offerta

Non delude nemmeno il comparto fotografico con doppia fotocamera posteriore da 50 MP con stabilizzazione avanzata, ultra‑grandangolare e macro e fotocamera frontale da 50 megapixel per selfie di altissima qualità e videochiamate con ottimizzazioni AI per migliorare luci e colori in automatico.

Il sistema è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna: combinazione perfetta per sfruttare al meglio tutte le possibilità, tra cui il sistema operativo Android 15 con funzioni Moto AI che ottimizzano prestazioni, fotografia e produttività quotidiana.

Acquista Motorola Razr 60 Ultra su Amazon

La batteria, infine, ha una capacità di 4700mAh e assicura una lunga autonomia supportata da ricarica rapida TurboPower da 68W, ricarica wireless da 30W e persino ricarica inversa da 5W. La connettività include 5G, Dual SIM, WiFi veloce e bluetooth di ultima generazione. Oggi su Amazon è un affare: è tuo con il 40% di sconto.

Pubblicato il 27 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 ott 2025
