Motorola Smart Tag ritrova tutti gli oggetti più importanti. È in offerta a meno di 20€

Più volte ti sarà capitato di non ricordare dove avevi lasciato le chiavi della macchina (o di casa) o lo zaino con il PC di lavoro. Quella sensazione lì è particolarmente angosciante e puoi finalmente dimenticarla acquistando Motorola Smart Tag. Come puoi vedere dalle immagini (se già non lo conosci) si tratta sostanzialmente di un piccolo rilevatore che ti consente di tracciare la posizione di tutti gli oggetti ai quali lo agganci. È piccolo, comodo, efficiente, duraturo e ora in offerta su Amazon con il 50% di sconto rispetto al prezzo consigliato.

3 ragioni per scegliere Motorola Smart Tag

Autonomia prolungata (dura fino a 1 anno)

Resistenza all’acqua (fino a 1 metro di profondità)

Precisione avanzata

Perché non rinunciare a Motorola Smart Tag

Ti stai domandando perché acquistarlo? Innanzitutto perché è uno Smart Tag Motorola e non di un marchio sconosciuto di cui potresti dubitare della qualità e della sicurezza. Motorola Smart Tag, infatti, utilizza la crittografia end-to-end così che solo tu puoi individuarne la posizione. E poi ti consiglio di acquistarlo perché nella sua semplicità è davvero utile.

Lo puoi collegare alle chiavi, alla borsa, allo smartphone, allo zaino e agli oggetti per te più importanti e, in ogni momento, monitorarne la posizione così da ritrovarlo o accertarti che sia lì dove tu voglia che si trovi. L’altro motivo per cui conviene acquistare ora Motorola Smart Tag è l’offerta che ti permette di averlo a meno di 20€. Considera che è garantito per il funzionamento di un anno, ma quando si scarica puoi sostituire comodamente la batteria: Motorola Smart Tag utilizza le classiche batterie a bottone, come quelle degli orologi.

Ideale per chi…

Vuole tenere sempre sotto controllo oggetti importanti come chiavi, zaino o portafoglio.

Cerca un dispositivo resistente e affidabile per l’uso quotidiano.

Ha bisogno di un tracker preciso per localizzare gli oggetti con facilità.

E poi è resistente all’acqua (certificazione IP67), estremamente elegante e lo puoi utilizzare anche come telecomando (tipo selfie stick) per scattare foto dal tuo smartphone senza impostare timer. Comodo e indispensabile, specialmente a questo prezzo.