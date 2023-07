Mouse ASUS ROG Strix Impact III: il gaming economico, ma professionale (sconto del 38%)

Siete alla ricerca di un ottimo mouse per la vostra postazione desktop o da affiancare al vostro laptop? Allora dovreste immediatamente andare su Amazon e acquistare lo splendido ASUS ROG Strix Impact III in promozione. Il suo prezzo di listino di 56 euro scende fino a 34,99 euro con lo sconto del 38% e con Amazon Prime potrete godere di spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Mouse ASUS ROG Strix Impact III: caratteristiche incredibili

ROG Strix Impact III è un mouse gaming RGB cablato leggero, semi-ambidestro, 59 grammi, adatto per giochi FPS, con sensore ottico da 12000 dpi, latenza di clic vicino a zero, prese di interruttore del mouse intercambiabili, microinterruttori per mouse ROG, ROG Paracord, piedini del mouse 100% PTFE e un design durevole.

Il design cavo del ROG Strix Impact III non solo migliora la rigidità strutturale, ma riduce anche il peso del mouse drasticamente, consentendo di passare lunghe ore facendo scivolamenti e movimenti rapidi senza alcun fastidio. Il ROG Strix Impact III è dotato di un sensore ottico che offre una gamma da 100 a 12.000 dpi, una deviazione leader dell’1% e un tasso di polling di 1000 Hz, garantendo quindi una risposta rapida e un controllo preciso. I microinterruttori ROG hanno una durata di 70 milioni di click e una connessione elettrica placcata in oro per migliorarne la durata. Ogni singolo interruttore ha superato rigorosi test di fabbricazione ROG per mantenere la deviazione di forza entro +/- 5 grammi di forza per una sensazione di clic costante. Infine potrete portare il vostro stile al livello successivo con uno spettro infinito di colori o effetti preimpostati con l’illuminazione Aura Sync RGB. Acquista il mouse ASUS ROG Strix Impact III su Amazon Cosa state aspettando? Andate immediatamente su Amazon e acquistate questo splendido mouse Asus a soli 34,99 euro invece di 56 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.