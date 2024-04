Mouse Cooler Master MM730 a soli 18€ su Amazon: sconto folle del 64%

Siete alla ricerca di un ottimo mouse da gaming, ma non volete spendere cifre esorbitanti? Nella community dei gamer tutti conosco il marchio Cooler Master, spesso associato a componenti hardware più sofisticati come schede grafiche e schede di memoria. Tuttavia l’azienda è molto nota anche per quanto riguarda le periferiche come, appunto, mouse e tastiere. Quest’oggi vi parliamo di un’offerta incredibile che riguarda il mouse Cooler Master MM730 che su Amazon viene venduto al prezzo scontato di 18 euro invece di 49,99 euro: si tratta di un nuovo minimo storico per questo dispositivo e non potete farvelo scappare!

Mouse Cooler Master MM730: caratteristiche principali

Si tratta di uno sconto del 64% che garantisce un risparmio reale e significativo su uno dei migliori mouse da gaming in commercio. Il Cooler Master MM730, infatti, è un mouse con cavo che presenta un guscio liscio per una maggiore durata con un’illuminazione RGB nella rotella di scorrimento e nel logo che regala eleganza e modernità.

Con sensore ottico PixArt PMW3389 (≤16K DPI) potrete godere di lag e stuttering minimi, tracciamento superiore (400IPS, 1000Hz, <2mm sollevamento, 50g accelerazione). Il mouse monta anche piedini PTFE di qualità, per un basso attrito e un miglior movimento. Pulsanti L/R utilizzano microinterruttori ottici durevoli (valutati a 70 milioni di clic) e un tempo di antirimbalzo quasi istantaneo (0,2 ms).

Il Cavo Ultraweave di Cooler Master offre l’affidabilità di una connessione cablata ma è così leggero che sembra quasi wireless (1,8 m, USB placcato in oro, 1000 Hz). È compatibile con piattaforme PC o MacOS per un utilizzo immediato.

Insomma, con la nuova offerta di Amazon è possibile acquistare il Cooler Master MM730 al prezzo scontato di 18 euro invece di 49,99 euro merito dello sconto del 64%. Ricordiamo che si tratta del prezzo più basso di sempre!