Mouse Corsair M55 PRO RGB scontato del 30% su Amazon

Di mouse ne esistono tantissimi modelli e utili per ogni attività, ma alcuni marchi sono indubbiamente una sicurezza. In questo caso vi parliamo di Corsair, nota azienda leader della produzione e vendita di periferiche hardware, che vede uno dei suoi mouse di punta in offerta su Amazon grazie al Black Friday anticipato.

Mouse Corsair M55 PRO RGB con design simmetrico e switch Omrom

Si tratta del Corsair M55 PRO RGB con il quale potrete sfruttare una versatilità di gioco straordinaria grazie al design per ambidestri, che si adatta a qualsiasi mano e impugnatura, e al sensore ottico ad alta precisione da 12.400 DPI. La struttura resistente consente di affrontare le sessioni di gioco più intense riducendo al minimo la stanchezza grazie al peso estremamente leggero di appena 86 g.

Il Corsair M55 RGB PRO utilizza gli switch Omron omologati per 50 milioni di clic e il cavo intrecciato di qualità premium che consentono di di sostenere intense sessioni di gioco per anni. Sono poi presenti ben otto pulsanti programmabili tramite la presenza di potenti macro prefissate o ala possibilità di realizzare una rimappatura completa dei pulsanti. Esteticamente salta subito all’occhio la retroilluminazione RGB dinamica personalizzabile grazie a decine di preset ed effetti personalizzabili e tutto sincronizzabile con gli altri prodotti RGB della Corsair tramite l’interfaccia proprietaria CUE.

Non fatevi scappare la possibilità di acquistare questo fantastico mouse ad un prezzo davvero interessante. Con un design simmetrico che consente di giocare e lavorare al massimo, potrebbe essere vostro al prezzo di 34,79 euro con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino.