Mouse, da 6 a 94 euro: scegli la tua offerta

Cosa cerchi in un mouse? La domanda fondamentale è questa, dopodiché le risposte possono essere declinate in base al budget che si è disposti a mettere sul piatto. Quelle che proponiamo sono due offerte disponibili in queste ore, entrambe con un ottimo sconto a disposizione, ma relative a budget estremamente differenti.

Insomma, guarda il prezzo e poi… a te la scelta.

6,26 euro

Lo sconto è del 30%, abbassando così ulteriormente il prezzo di un mouse già in area low-cost di per sé. Si tratta di un prodotto VicTsing estremamente sottile, con batteria della durata di 24 mesi e precisione da 1600DPI. Al centro dei due soli pulsanti disponibili è incastonata una rotella sferica per lo scorrimento veloce. Per tutto ciò bastano 6,26 euro.

Un mouse dalle funzioni essenziali, ma sottile e silenzioso per fare al meglio il proprio dovere: quando le necessità non sono particolari, questa scelta ultra-low-cost può essere ideale per molte situazioni.

94,99 euro

Al prezzo di 94,99 euro (con lo sconto del 17%) è possibile accedere al non-plus-ultra della serie Logitech MX Master 3. Si tratta in questo caso di un mouse wireless con design ergonomico, estrema precisione di puntamento (4000DPI), scorrimento veloce, possibilità di lavorare su più PC contemporaneamente e molto altro ancora.

Si tratta chiaramente di un mouse ad altissime prestazioni, peraltro acquistabile anche con Carta del Docente, con 7 pulsanti a disposizione di ogni desiderio di personalizzazione. Dal gaming alla grafica, insomma, per un’esperienza di gioco o di lavoro del tutto sopra le righe.