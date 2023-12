Mouse da gaming a nido d'ape e ultraleggero in OTTIMO SCONTO Amazon (-50%)

Preparati ad aggiornare la tua strumentazione da gioco con questo mouse da gaming con struttura a nido d’ape e ultraleggero che puoi avere su Amazon a soli 29,98 euro invece di 59,99, grazie allo sconto del 50% applicato sul prezzo di listino.

Mouse da gaming in offerta: le caratteristiche

Pensato per i gamer d’elite che cercano la perfezione nei minimi dettagli, il Pulsefire Haste è il compagno ideale per coloro che vogliono sfruttare ogni singolo millisecondo per ottenere il massimo vantaggio. Con un peso di soli 59 grammi, questo mouse è incredibilmente leggero, offrendo una maneggevolezza senza pari durante le tue sessioni di gioco.

Molto interessante è la struttura a nido d’ape, che non solo contribuisce al peso ridotto, ma offre anche una sensazione di freschezza e comfort durante l’uso prolungato. Gli switch TTC Golden micro, progettati per durare fino a 60 milioni di clic, forniscono una risposta tattile affidabile, garantendo che ogni tuo comando venga eseguito con precisione.

La reattività è la chiave nel mondo del gaming competitivo e il Pulsefire Haste lo sa bene. Grazie al suo design ergonomico e al sensore ottico di alta precisione, questo mouse offre una performance di alto livello, mettendoti sempre un passo avanti agli avversari.

Il cavo flessibile HyperFlex e i pattini in puro PTFE assicurano uno scivolamento libero e fluido sulla superficie del mousepad, consentendoti di eseguire movimenti precisi e rapidi. Niente più impedimenti tra te e la vittoria.

Non farti sfuggire questa occasione di portare a casa l’HyperX Pulsefire Haste a un prezzo eccezionale. Acquistalo ora e scopri il significato di controllo totale nel palmo della tua mano. Entra nell’azione, domina il gioco e vivi un’esperienza di gioco senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.