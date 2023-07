Mouse da gaming ad alte prestazioni: lo sconto Amazon è un regalo (-57%)

Se sei un appassionato di gaming, sai quanto sia fondamentale avere un mouse affidabile e performante per ottenere prestazioni eccellenti nei tuoi giochi preferiti. Oggi vogliamo presentarti un’offerta imperdibile: il mouse da gaming EVGA X15, con un incredibile sconto del 57% su Amazon.

Preparati a scatenare il tuo potenziale e migliorare il tuo gioco con questo accessorio progettato per offrire prestazioni ai massimi livelli.

EVGA X15: un mouse da gaming per professionisti

Il cuore del mouse da gaming EVGA X15 è il sensore ottico PIXART 3389, che offre una precisione eccezionale. Con il suo massimo DPI di 16,000, puoi ottenere una sensibilità di livello professionale, consentendoti di muoverti senza sforzo e reagire istantaneamente alle situazioni di gioco più intense. Questo mouse è la scelta ideale per i giocatori che richiedono la massima precisione nei loro movimenti.

Il mouse vanta anche una velocità di tracciamento di 400ips e un’accelerazione di 50g. Queste caratteristiche assicurano che il mouse possa seguire i tuoi movimenti più rapidi e reattivi, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza intoppi. Non dovrai più preoccuparti di input lag o di movimenti imprecisi; con l’EVGA X15, sarai sempre un passo avanti alla concorrenza.

Nel mondo del gaming, ogni millisecondo conta. Per questo con il mouse da gaming EVGA X15 hai a disposizione una connessione USB ad alta velocità che assicura una comunicazione rapida e affidabile tra il mouse e il tuo computer. Il massimo polling rate ti permette di trasmettere istantaneamente i tuoi comandi al gioco, offrendo una reattività immediata e senza ritardi. Avrai il pieno controllo del tuo personaggio e sarai pronto a cogliere ogni opportunità di vittoria.

Ora che hai scoperto le straordinarie prestazioni offerte dal mouse da gaming EVGA X15, non puoi farti sfuggire l’opportunità di acquistarlo con uno sconto del 57% su Amazon. Questo accessorio è un vero e proprio affare, offrendo un valore eccezionale per il suo prezzo ridotto di soli 35,66 euro anziché 81,99 euro. Non solo migliorerai il tuo gioco, ma lo farai risparmiando una cifra considerevole.

Il mouse da gaming EVGA X15 è una scelta vincente per chi cerca prestazioni elevate, precisione impeccabile e un’esperienza di gioco senza rivali. Grazie allo sconto del 57% disponibile su Amazon, ora è il momento perfetto per investire in questo accessorio di qualità. Non farti sfuggire questa occasione: cogli l’affare e porta il tuo livello di gioco a nuove vette. Non rimarrai deluso dalle incredibili prestazioni e dalla sensazione di controllo che l’EVGA X15 offre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.