Mouse da gaming ASUS ROG: qualità e alta precisione in sconto Amazon

Se sei un appassionato di gaming e vuoi migliorare le tue prestazioni con un mouse da gioco di alta qualità, non perdere questa offerta su Amazon: il mouse ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è scontato a 137,99 euro invece di 159,90. Risparmia il 14% e goditi un’esperienza di gioco senza precedenti con questo mouse wireless, leggero e preciso.

L’ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition è infatti un mouse da gioco progettato in collaborazione con i professionisti degli esports per garantire la massima stabilità e controllo quando si eseguono movimenti rapidi e precisi. Il mouse ha un design leggero da 54 grammi, realizzato con un materiale in nylon biologico che riduce il peso senza compromettere la resistenza.

Mouse da gaming ASUS ROG: l’offerta Amazon da non perdere

Il mouse è dotato di un sensore ottico ROG AimPoint da 36.000 dpi, con una deviazione inferiore all’1%, per una precisione ottimale. La periferica ha anche una tecnologia wireless ROG SpeedNova, che offre una bassa latenza, una connessione affidabile e un’efficienza energetica ottimizzata in modalità infrarosso a 2,4 GHz. In alternativa, è possibile usare il mouse anche in modalità Bluetooth o cablata, per una maggiore flessibilità.

Sul corpo trovi 5 pulsanti personalizzabili e una rotella di scorrimento con feedback tattile. Il mouse ha anche una funzione Aim Lab Settings Optimizer, che analizza le caratteristiche e lo stile di gioco dell’utente e suggerisce le impostazioni ottimali per il mouse. Inoltre, l’illuminazione RGB Aura Sync, permette di sincronizzare gli effetti luminosi con eventuali altri dispositivi ASUS compatibili.

Non perdere l’occasione di acquista ora il mouse ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition a 137,99 euro su Amazon e porta il tuo gioco al livello successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.