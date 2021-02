Mouse da Gaming AUKEY Knight in offerta al 30% di sconto

Tra i mouse in offerta su Amazon spicca questo AUKEY Knight, oggi in offerta a 34,99€. Si tratta del 30% di sconto per il mouse da gaming cablato del produttore, una periferica adatta ai videogiocatori.

Questo modello ha un design ricercato, con una serie di LED RGB alla base della scocca e all’interno della rotella, è realizzato in plastica e costruito in maniera impeccabile. Sulla sinistra sono presenti ben 3 tasti programmabili tramite l’apposito software, mentre i 2 pulsanti sopra sono pensati per variare i DPI, ovvero la sensibilita del mouse da gaming. Grazie ai 4 LED rossi è possibile scegliere tra altrettanti profili, configurabili anch’essi tramite il programma AUKEY GM-F4, il valore massimo è di 10.000 DPI.

AUKEY Knight è dotato di sensore ottico PMW3325, preciso e adatto ai videogiocatori più esigenti, con un polling rate da 1000Hz. Il mouse da gaming in offerta oggi si connette al PC tramite USB, il cavo è rivestito in nylon e garantisce un’ottima resistenza anche dopo anni di utilizzo.

Oggi AUKEY Knight va in offerta a 34,99€, un prezzo ridotto del 30% per un mouse da gaming prestante, ben costruito e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. È disponibile, ad un prezzo più alto, anche una versione wireless con sensore migliorato da 16.000 DPI e cavo di ricarica USB-C.