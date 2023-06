Mouse da gaming Cooler Master: anche il prezzo è leggerissimo (-39%)

Il mouse da gaming Cooler Master MM712 è disponibile a soli 49 euro invece di 79,99 euro, con uno sconto del 39%.

Il mouse Cooler Maser MM712 è l’evoluzione del primo popolare mouse leggero di Cooler Master, che ha raggiunto il prestigio della leggerezza. Mantiene tutti i vantaggi dei suoi predecessori: sensore ottico di livello gaming, capacità wireless ibrida a 2,4 GHz e Bluetooth 5.1, piedini in PTFE per una scorrevolezza senza pari, interruttori ottici per un input quasi istantaneo e cavo ultraweave per ridurre al minimo gli intoppi.

Tuttavia, fa tutto questo mentre elimina il telaio forato, optando invece per un profilo senza fori e ergonomico, appositamente progettato per rimanere a 59 grammi di peso totale.

Mouse da gaming Cooler Master MM712: a questo prezzo è un regalo

Il mouse cooler master MM712 è dotato di un nuovo sensore ottico di qualità professionale, regolabile fino a 19.000 DPI per una reattività e una precisione superiori. Inoltre, grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex, puoi ottimizzare e misurare la latenza del sistema per avere il massimo vantaggio competitivo.

La periferica ti offre anche un vantaggio in termini di durata e reattività con gli interruttori ottici. Queste meraviglie tecnologiche usano sensori laser per darti un’attuazione quasi istantanea – con un input che si registra quasi tre volte più veloce di quelli degli interruttori meccanici. Inoltre, l’assenza di parti mobili significa maggiori APM con una usura notevolmente inferiore.

Non perdere tempo e approfitta subito di questa offerta limitata: acquista il mouse cooler master MM712 su Amazon a soli 49 euro invece di 79,99 euro e goditi una esperienza di gioco wireless, leggera e potente.

