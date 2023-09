Mouse da gaming Corsair M65 in OFFERTA A TEMPO su Amazon (-23%)

Per giocare al meglio bisogna avere la migliore attrezzatura possibile, magari senza svenarsi sul portafoglio. Perfetto: perché il mouse da gaming Corsair M65 è in offerta su Amazon al fantastico prezzo di 59,99 euro invece di 77,86. Una grande occasione che ti suggeriamo di non farti scappare.

Mouse Corsair M65 in super offerta: le caratteristiche

Il Corsair M65 RGB si distingue per la sua struttura robusta in alluminio anodizzato. Questo non solo lo rende incredibilmente resistente, ma gli conferisce anche uno stile distintivo e moderno che si abbina perfettamente a qualsiasi setup da gaming.

La vera potenza risiede nel suo sensore ottico. Con una sensibilità nativa di 26.000 DPI e un incredibile tracking di 650 pollici al secondo (IPS), questo mouse offre prestazioni di livello superiore. La sua accelerazione fino a 50 G significa che reagisce istantaneamente a ogni tuo movimento, senza alcun ritardo.

I switch ottici del Corsair M65 RGB sono progettati per durare. Con una garanzia di 70 milioni di clic, potrai giocare senza preoccuparti dei problemi di usura dei pulsanti. Ogni clic è preciso, veloce e affidabile.

Il mouse M65 RGB è dotato della tecnologia Axon, che assicura una velocità di trasmissione dei movimenti e dei clic fino a 8 volte superiore rispetto ai mouse gaming tradizionali. Questo significa che i tuoi input verranno rilevati e trasmessi al PC in tempo reale, garantendo la massima reattività.

Grazie all’innovativa tecnologia di fusione dei sensori, il M65 RGB combina un giroscopio a sei assi e un accelerometro. Questa combinazione consente al mouse di registrare anche la minima distanza di riposizionamento quando sollevi il mouse, garantendo un controllo preciso e fluido.

Ogni giocatore ha le proprie preferenze quando si tratta del peso del mouse. Con il Corsair M65 RGB puoi personalizzare il peso del mouse regolando il baricentro e utilizzando fino a sei pesi inclusi. In questo modo, potrai adattare il mouse alle tue esigenze specifiche per ottenere prestazioni ottimali.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Con il Corsair M65 RGB in offerta a 59,99 euro, hai l’opportunità di portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore.

