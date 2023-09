Mouse da gaming Logitech G305: PREZZO FOLLE su Amazon (-19%)

Oggi puoi aggiornare la tua postazione da gioco con un mouse da gaming elegante e velocissimo: Logitech G305 è in offerta su Amazon a soli 29,99 euro, una grande occasione a tempo per non spendere troppo per migliorare la tua esperienza da gamer.

Mouse da gaming Logitech G305 in offerta: le caratteristiche

Il cuore del Logitech G305 è il suo sensore ottico HERO. Questo sensore di ultima generazione offre prestazioni straordinarie con un’efficienza energetica eccezionale. Con un’accelerazione massima di 25G e una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI, avrai un controllo totale su ogni movimento. Che tu stia esplorando mondi virtuali o combattendo in frenetiche battaglie online, il sensore HERO ti offrirà prestazioni impeccabili.

Nessun giocatore vuole affrontare il lag durante le sessioni di gioco intense, ed è qui che entra in gioco la tecnologia LIGHTSPEED Wireless di Logitech. Con una velocità di aggiornamento di 1 ms, questa connessione wireless ultraveloce ti garantirà una risposta istantanea. Non dovrai mai più preoccuparti del ritardo tra il movimento del mouse e l’azione sullo schermo. Il Logitech G305 ti darà la sensazione di essere veramente al comando del gioco.

Niente è peggio di un mouse che si scarica durante una partita cruciale. Con il Logitech G305, questo non sarà mai un problema. Questo mouse wireless offre una straordinaria autonomia della batteria, con fino a 250 ore di gioco continuo con una singola batteria AA. Potrai giocare per settimane senza dover pensare a sostituire le batterie, il che significa più tempo per concentrarti sulla vittoria.

Il design leggero del Logitech G305 lo rende perfetto per le tue sessioni di gioco più lunghe. Con un peso di soli 99 grammi, è incredibilmente maneggevole e comodo da utilizzare per ore senza affaticarti. Inoltre, il suo design resistente lo rende ideale per l’uso su desktop o in viaggio, grazie al ricevitore nano USB integrato.

Non lasciare che un mouse di bassa qualità ostacoli le tue vittorie. Acquista il Logitech G305 su Amazon ora e sfrutta uno sconto incredibile del 19%. Prendi il controllo del tuo destino di gioco e preparati a dominare il campo di battaglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.