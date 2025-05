Mouse da gaming MSI velocissimo e in SUPER SCONTO su Amazon (-47%)

MSI Forge GM300 è un mouse da gaming cablato dalle ottime prestazioni, design simmetrico, 7 pulsanti e RGB LED per un tocco di personalizzazione in più. Oggi è in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 9,99 euro invece di 19. Al checkout è disponibile la spedizione Prime.

Questo mouse punta tutto sul suo sensore ottico da 7200 DPI, regolabile su quattro livelli (1200/2400/4800/7200) e perfetto dunque per essere adattato a qualsiasi tipo di gioco, dagli sparatutto più frenetici agli strategici più ragionati. Con una latenza di soli 8ms sarà in grado di tradurre ogni tuo movimento in azione con estrema rapidità e precisione.

Costruito con una cura certosina è dotato di switch da oltre 10 milioni di clic per darti durata e affidabilità nel tempo, con una forma simmetrica che lo rende comodo per chiunque, un peso bilanciato di 118 grammi per avere il giusto mix tra stabilità e velocità e i 7 pulsanti programmabili a piacimento.

Infine, spazio anche al logo MSI Dragon illuminato RGB con colori ed effetti regolabili tramite un pulsante dedicato. La connessione cablata con USB 2.0 e cavo lungo 1 metro e mezzo è perfetto per avere una stabilità totale e senza interferenze.

MSI Forge GM300 è un mouse da gaming dal prezzo accessibile, preciso e molto affidabile: acquistalo adesso in offerta a soli 9,99 euro.