Mouse da gaming SteelSeries Rival 5 in ottimo sconto su Amazon (-20€)

Per gli appassionati di videogiochi arriva un’opportunità da non perdere perché il Mouse da Gaming SteelSeries Rival 5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibile di soli 49,99€, anziché 69,99€.

Mouse da gaming SteelSeries Rival 5: progettato per vincere

Il Rival 5 di SteelSeries è il mouse perfetto per tutti i tuoi giochi preferiti, che si tratti di Battle Royale, FPS, MOBA, MMO o qualsiasi gioco dal ritmo frenetico. Questo mouse è progettato per darti il vantaggio competitivo di cui hai bisogno per dominare il campo di gioco.

Tutto merito del sensore ottico di gioco di precisione TrueMove Air, che offre un autentico tracciamento 1 a 1. Ciò significa che ogni movimento del tuo mouse viene catturato con la massima precisione e senza alcun ritardo. Puoi essere sicuro che il tuo input verrà riflesso istantaneamente nel gioco, consentendoti di reagire rapidamente alle situazioni più intense.

Il Rival 5 è dotato di un layout ergonomico programmabile con ben 9 pulsanti, tra cui 5 pulsanti laterali ad azione rapida. Questo ti dà un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione per adattare il mouse alle tue esigenze di gioco. Puoi assegnare comandi, macro e altre funzioni a questi pulsanti per avere un vantaggio competitivo in ogni partita.

Con un peso competitivo di soli 85 grammi, il Rival 5 è leggero e maneggevole, il che lo rende ideale per lunghe sessioni di gioco senza affaticare il polso. Inoltre, è costruito per resistere alle sfide del gioco grazie ai suoi switch Golden Micro IP54 di nuova generazione. Questi switch sono resistenti all’acqua e alla polvere, garantendo una durata eccezionale.

Se stai cercando un mouse da gaming di alta qualità a un prezzo incredibile, non cercare oltre. Il Mouse da Gaming SteelSeries Rival 5 è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,99€. Questa è un’opportunità unica per ottenere uno dei migliori mouse da gaming sul mercato a un prezzo scontato.

