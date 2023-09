Mouse da gaming ultraleggero in SCONTO con coupon (-50%)

Se sei un appassionato di videogiochi, sicuramente apprezzi la precisione, la velocità e il comfort durante le tue sessioni di gioco. Ecco perché dovresti approfittare dell’incredibile offerta su Amazon: il mouse da gaming HK Gaming Mira M è disponibile con uno sconto del 50% grazie a un coupon speciale che puoi applicare direttamente nella pagina del prodotto. Invece di pagare 54,99 euro, puoi portarlo a casa per soli 27,49 euro.

Mouse da gaming in offerta: le caratteristiche

Con un peso di soli 63 grammi (± 2 g), è uno dei mouse da gioco più leggeri al mondo. Questo design ultraleggero, combinato con il guscio in rete, lo rende perfetto per movimenti rapidi e un uso continuo confortevole senza affaticamento.

La velocità è fondamentale nei giochi e il mouse HK Gaming Mira M offre prestazioni eccezionali. I piedini per mouse in PTFE garantiscono una scorrevolezza costante, mentre i 50 G di accelerazione massima e una velocità massima di 250 ips lo rendono ideale per giochi FPS e MMO che richiedono riflessi rapidi.

Con il sensore di gioco Pixart PMW3360, questo mouse offre una precisione incredibile. Puoi regolare il CPI (Conteggio Per Pollice) secondo le tue preferenze, con una risoluzione massima fino a 12000 CPI. Inoltre, puoi personalizzare la velocità di polling da 125 Hz a 1000 Hz utilizzando il software di gioco HK. Il mouse dispone anche di una memoria integrata per un massimo di 5 profili personalizzati.

L’interruttore principale Omron Micro Switch (50M) è extra resistente e può sopportare fino a 50 milioni di clic, garantendo una lunga durata nel tempo. Inoltre, il mouse ha un grado di protezione IP68 per proteggerlo da fuoriuscite accidentali di liquidi. La confezione include anche una copertura antipolvere.

Il design ergonomico del mouse HK Gaming Mira M offre una comoda impugnatura per giocatori destri, con una rotella di scorrimento RGB e due pulsanti laterali extra. Le impugnature antiscivolo ti consentono di mantenere il controllo durante le tue sessioni di gioco più intense. Inoltre, il cavo paracord è ultra leggero e flessibile.

Sia che tu preferisca un’impugnatura palmare, a artiglio o fingertip, il mouse da gaming HK Gaming Mira M si adatta a te. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di gioco con uno dei migliori mouse sul mercato, ora a metà prezzo su Amazon. Applica il coupon e acquistalo oggi stesso.

