Mouse e tastiera da gaming Trust Gaming GXT 838 in MEGA sconto

Se sei un appassionato di gaming, non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta del Trust Gaming GXT 838 Combo, disponibile oggi su Amazon con uno sconto imperdibile del 29%. Questo set completo di tastiera e mouse è progettato per offrirti un’esperienza di gioco estremamente soddisfacente, e oggi hai l’opportunità di portarlo a casa a un prezzo incredibile di soli 24,99 euro, anziché 34,99 euro.

Mouse e tastiera da gaming Trust Gaming GXT 838: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Con il Trust GXT 838 Combo, ricevi un set completo di tastiera e mouse, pronto per farti immergere completamente nel mondo del gaming. La tastiera presenta un layout integrale e completo, insieme a 12 tasti multimediali che ti permettono di tenere tutto sotto controllo durante le tue sessioni di gioco o altre attività. Non dovrai più preoccuparti di perdere tempo a cercare i comandi giusti – tutto sarà letteralmente a portata di dita.

Il mouse gaming incluso nel pacchetto è dotato di 6 pulsanti reattivi, progettati per aiutarti a superare le sfide più difficili. Inoltre, il sensore da 3000 DPI regola la velocità del cursore, garantendoti la massima precisione in ogni movimento. Con questo mouse avanzato, sarai sempre un passo avanti rispetto ai tuoi avversari.

Fatti notare con le luci colorate della tastiera e del mouse gaming Trust GXT 838. Personalizza l’illuminazione come preferisci, regolando la luminosità e scegliendo tra 3 diverse modalità di illuminazione. Aggiungi un tocco di stile al tuo setup e rendi il tuo spazio di gioco veramente unico.

Grazie all’anti-ghosting a 8 tasti e alla possibilità di disabilitare il tasto Windows, potrai giocare senza interruzioni, concentrandoti solo sulla tua partita senza il rischio di ritrovarsi accidentalmente sul desktop. Con il Trust Gaming GXT 838 Combo, la tua esperienza di gioco sarà più fluida che mai.

Non lasciarti scappare questa occasione unica di portare a casa il Trust Gaming GXT 838 Combo, il compagno ideale per le tue avventure di gioco. Approfitta dello sconto del 29% su Amazon oggi stesso e acquistalo al prezzo speciale di soli 24,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.