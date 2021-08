Mouse e tastiera: il kit ti costa solo 12,99€ su Amazon

Sei alla ricerca di un kit che contenga mouse e tastiera è il tuo giorno fortunato: su Amazon ne puoi acquistare uno ottimo a soli 12,99€. Con un risparmio che eccede i dieci euro ti porti a casa un set fantastico a poco prezzo. In più le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia.

Mouse e tastiera a poco più di 12 euro: tuo con pochissimo

Un set fa comodo perché con una spesa unica ti permette di risolvere un bel problema. Acquistando mouse e tastiera insieme non solo risparmi ma hai tutto subito. Questi due prodottini in particolare sono un portento: sono wireless e si connettono ai tuoi dispositivi senza installazione.

Disponibili in colorazione bianca e nera (questa costa due euro in più), funzionano entrambi con delle pile che ti garantiscono un'autonomia di diversi mesi così da non doverti preoccupare. In merito alla connessione non devi avere timore: con il ricevitore USB incluso in confezione risolvi istantaneamente.

La tastiera ha un layout QWERTY italiano con i tasti funzione integrati e tante scorciatoie che ti rendono la vita più semplice. La digitazione risulta facile e scorrevole per il massimo del comfort.

Il mouse, invece, è molto semplice con il suo click destro, sinistro e con la rotellina di scorrimento. In più ha un pulsante che consente di regolare i DPI a piacimento tra i vari livelli preimpostati. Grazie alla sua struttura è perfetto sia se utilizzi la mano destra che sinistra.

Acquista subito il set mouse e tastiera di TedGem su Amazon a soli 12,99€. Con le spedizioni Prime garantite li ricevi in appena uno/due giorni lavorativi e li utilizzi da subito. In caso tu non sia membro non avere paura: le spedizioni sono gratuite anche nei punti di ritiro.