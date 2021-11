Mouse e tastiera in un set conveniente: sono wireless

Se sei alla ricerca di un mouse e una tastiera per buttare via quei vecchi modelli che poltriscono sulla tua scrivania, ho il set che fa proprio per te. Firmato TedGem ti mette a disposizione due periferiche di prima qualità e che soprattutto né ti fanno scendere a compromessi né ti lasciano deluso.

Su Amazon attivando il coupon te lo porti a casa con soli 24,99€ approfittando non di un singolo sconto, ma bensì di una doppia promozione.

Se poi sei cliente Prime non paghi né spedizioni né attendi tanto dal momento che in un paio di giorni il corriere bussa alla tua porta. Non è il caso? Ti svelo una promozione tra un paio di secondi.

Set con mouse e tastiera per il massimo della comodità

Acquistare un set è la mossa vincente, soprattutto se vuoi cambiare sia il mouse che la tastiera. Questo di TedGem è super elegante e sulla tua scrivania non può che essere eccezionale.

Con la tastiera dotata di layout QWERTY italiano, tastierino numerico e tasti funzione non puoi che trovarti bene. I pulsanti sono extra silenziosi così puoi digitare velocemente senza mai fare tutto quel fastidio rumore. In più sono presenti i LED che segnalano bloc maiusc e così via.

Il mouse, da parte sua, è molto semplice ma perfetto perché si adatta sia alla mano destra che a quella sinistra per non avere problemi di alcun tipo.

In più ti faccio sapere che le colleghi semplicemente con un micro ricevitore USB e diventano subito funzionanti.

Acquista subito questo set con mouse e tastiera su Amazon a soli 24,99€. Lo ordini e lo ricevi in men che non si dica.

Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate. In più puoi disattivare il rinnovo prima della scadenza senza alcun costo aggiuntivo. Infine, per tutta la durata dell'abbonamento, avrai tua completa disposizione Amazon Prime Video che ti mette a disposizione film, serie TV e le sue esclusive sulla Champions League.