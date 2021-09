Mouse e tastiera wireless, prezzo FOLLE: solo 11 euro

Puoi avere una tastiera wireless e un mouse wireless con soli 11 euro? Si, puoi. Per poche ore ancora puoi. Ed è chiaramente un affare.

Mouse e tastiera wireless, così è un affare

L'offerta durerà presumibilmente poco (sebbene Amazon non indichi al momento la scadenza effettiva), ma intanto è disponibile per chiunque con spedizione immediata e gratuita ed i più rapidi possono pertanto chiudere l'affare al volo: che sia per un utilizzo immediato o che possa essere utile come muletto in caso di problemi con la propria strumentazione, il kit TedGem è vincente sia in funzionalità che in design:

La tastiera è piccola e leggera, sottile e silenziosa, con tasti rotondi e una distribuzione molto ordinata per un immediato colpo d'occhio su lettere (QWERTY), pulsanti funzione e tastierino numerico. Il mouse è compatto ed essenziale, dotato di rotellina e privo di altri tasti laterali. Due batterie AAA per la tastiera e una batteria AA per il mouse assicurano lunghissima autonomia e non serve alcuna installazione: basta collegare l'apposito adattatore Bluetooth.

Lo sconto di oggi è pari al 54%, raggiungendo la minor soglia di sempre per un prodotto utile, comodo e con un prezzo incredibilmente accessibile.