Mouse gaming? Ecco Logitech G403 con 25k DPI e peso piuma (-13%)

La ricerca per il tuo nuovo mouse gaming termina qui. Se per te non è importante avere una periferica wireless, il modello che mi sento di consigliarti è il Logitech G403. Un prodotto eccezionale con un peso leggerissimo e delle prestazioni da pro player, le quali ti consentono di immergerti nei tuoi titoli preferiti senza pecche e fastidiosi ritardi. Puoi acquistarlo a soli 62,71€ su Amazon con uno sconto del 13% che rende l’acquisto più conveniente. Interessato? Allora aggiungilo ora al tuo carrello.

Logitech G403, il mouse gaming di cui non fare a meno

È bello, funzionale e soprattutto originale con un sistema di luci RGB che crea combo luminose e strepitose. Logitech G403 è un mouse gaming studiato ad hoc che si rivolge a chi vuole una periferica in grado di sopportare stress, movimenti rapidi e soprattutto click impazziti. Questo modello è cablato ma non per questo di vecchia data, anzi, è un valore aggiunto se il cavo sulla scrivania non ti arreca fastidio. Infatti non devi preoccuparti di autonomia, latenza e tanto altro ancora potendo farci affidamento per sempre e tutto il giorno.

Con un sensore HERO che supporta fino a 25.600 punti DPI, sai già che il movimento e il tracciamento non sono una pecca del prodotto. Puoi regolare i DPI su un valore che più ti si addice e trovare la giusta configurazione con il software nativo. Altra caratteristica chiave del mouse è il suo peso: appena 87 grammi per una sensazione nel palmo della mano che replica quella di una piuma. In confezione, nel caso volessi qualcosa si più, ti viene fornito un peso aggiuntivo da 10g per regolarlo a tuo piacimento. Con impugnature laterali in gomma e un’ergonomia senza compromessi, non lo supera nessuno.

Appena 62,71€ su Amazon per il magico mouse gaming Logitech G403. Se lo vuoi, aggiungilo subito al carrello e approfitta dello sconto del 13% con un click.