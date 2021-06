Mouse gaming in Offerta LAMPO (-33%)

Il mouse gaming Pictek è in offerta lampo su Amazon a soli 16,14€. Il ribasso del 33% rende il prezzo base più conveniente e incline a un acquisto rapido.

Mouse gaming: perché scegliere il modello di Pictek

Con un design particolare, il mouse gaming di Pictek è difficile da far passare inosservato. Completo di tutto ciò che è necessario per affrontare sessioni di gioco, ha un prezzo ridotto e perfetto per chi è alle prime armi.

Dotato di ben otto tasti programmabili, questo prodotto offre comfort e praticità. La sua struttura è infatti ergonomica e consente di giocare per lunghe ore senza mai accusare la fatica.

Il software Pictek è un di più che non deve essere trascurato: tramite questo è consentito programmare ogni singolo pulsante e non solo. Il mouse, infatti, può essere personalizzato anche in tema di frequenza di polling (100Hz, 500HZ, 250Hz, 250Hz e 125Hz), DPI ( 1200, 2400, 3500, 5500 e 7200) e illuminazione RGB.

È consentito scegliere un colore disponibile tra i 16,8 milioni oppure creare degli effetti macro mediante le rispettive impostazioni. In più, questa caratteristica può essere facilmente disattivata mediante il tasto fisico.

Degno di nota è poi il tasto di fuoco che assicura rapidità in quelli che sono i giochi sparatutto.

Puoi acquistare i mouse gaming Pictek in colorazione nera su Amazon a soli 16,14€.

